Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve-Inter, vediamo chi ci crede”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 3 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, big match della 31^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri punta su Paulo Dybala, mentre Simone Inzaghi, per ripartire, chiede la spinta a Marcelo Brozović ed a Lautaro Martínez. Tanti ex hanno giocato in anticipo la partita per la 'rosea'.