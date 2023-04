Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi in bilico”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 2 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta dell'Inter. Inzaghi in bilico. Disfatta. L'Inter KO a San Siro con la Fiorentina. Decima sconfitta in campionato, è crisi. Ultimatum del club: si gioca la panchina contro la Juve, Salernitana e Benfica. A destra ancora Serie A. La Juve al Max. Stende il Verona con un gol di Kean. Il quarto posto è li. Intervista. La supersfida e un super osservatore. Berlusconi: "Napoli-Milan vuol dire emozioni. Leao grande, Kvara più completo". Domenicali: "Il Mondiale di F1 non è chiuso". Sinner in volo. Stasera la finale con Medvedev. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).