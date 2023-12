Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic: ‘Juve casa mia’”

Nelle partite di Europa e Conference League di ieri, Atalanta qualificata agli ottavi e da prima del suo girone con il pareggio (1-1) in casa contro lo Sporting Lisbona. Avanti anche la Roma, con il pareggio, sempre per 1-1, in casa del Servette. I giallorossi, però, rischiano il secondo posto nel girone e quindi i playoff con le squadre che scenderanno dalla Champions League.

Avanti la Fiorentina, che batte al 'Franchi' per 2-1 il Genk. Spazio, quindi, alle partite di campionato del weekend. In particolare, Milan-Frosinone, con i ragazzini Jan-Carlo Simić (in campo) e Francesco Camarda (in panchina) a guidare l'assalto dei rossoneri ai canarini. E poi, ovviamente, Napoli-Inter, big match della 14^ giornata di Serie A.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 1° dicembre 2023

