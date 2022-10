Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, rischio Special”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 1° ottobre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 1° ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Roma, partita delle ore 18:00 di oggi a 'San Siro'. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono recuperare i punti persi in campionato, ma i giallorossi di José Mourinho hanno intenzione di complicare i piani dei padroni di casa.