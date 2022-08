Prima pagina Gazzetta dello Sport: “È già Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con la bella vittoria del Milan di Stefano Pioli ieri al 'Vélodrome' in casa dell'Olympique Marsiglia di Igor Tudor. Reti di Junior Messias e Olivier Giroud nel primo tempo. Il nuovo acquisto Charles De Ketelaere, che oggi sarà a Milano per debuttare sabato prossimo a Vicenza nell'ultima amichevole precampionato, trova, di fatto, una squadra già pronta per la Serie A.