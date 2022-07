Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maldini sì (ma che fatica)”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 1° luglio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 1° luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il tanto sospirato sì di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan. Ieri sera trovato finalmente l'accordo per il rinnovo dei contratti dei dirigenti rossoneri fino al 2024. Ora può partire il rossonero: c'è anche Paulo Dybala nella lista del Diavolo.