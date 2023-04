Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il pugno di Lukaku”

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi apre con l'Inter. Il pugno di Lukaku. Avvisa Inzaghi: vuole giocare sempre. Oggi titolare in casa con la Fiorentina ma chiede più minuti e fiducia. E all'Inter dice: "Resto qui". In alto. Domani la staffetta scudetto. Poi il quarto di finale. Napoli, Osimhen va ko: rischio pure le gare di Champions. Milan, Leao tutto in 16 giorni: stavolta faccio io Kvara. A sinistra. Juve, potere al Max. Mercato e ds Allegri lavora al nuovo ciclo. A destra. Ferrari, domani mattina in Australia. Così può arrivare la svolta rossa. Bezzecchi sogna: "Mi piace fare il rompiscatole". In basso. L'altro campionato: sei squadre in lotta per tre posti. Parte la grande corsa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).