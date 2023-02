Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, vento in coppa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell' Inter di Simone Inzaghi che ieri sera a 'San Siro', con un gol di Matteo Darmian , ha battuto 1-0 l' Atalanta di Gian Piero Gasperini , conquistando così le semifinali di Coppa Italia .

Oggi spazio a Fiorentina-Torino (ore 18:00) e Roma-Cremonese (ore 21:00), sempre per la coppa nazionale. Ampio spazio, poi, alla trattativa per il rinnovo di Rafael Leão con il Milan. I negoziati, secondo la 'rosea', sono in stallo: il Diavolo spinge per prolungare il contratto, ma non intende dimezzare la clausola rescissoria dell'attaccante, così come vorrebbe il suo entourage.