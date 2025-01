Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, Walker c’è. Joao Felix in pole

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 18 gennaio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato del Milan. In arrivo l'asso del City, ora Joao Felix. Milan, Walker c'è. Joao Felix in pole. Poi la Serie A: in campo Milan, Juventus, Atalanta e Napoli. Inter, lo Scudetto dipende da te. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.