Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, vai col Derby

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 4 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Supercoppa italiana. Juventus rimontata e il Milan va in finale. Vai col Derby. Che botta per Motta. Debutto da sogno per Conceicao. Lautaro, Inzaghi lo blinda. Napoli, Conte e Firenze per la fuga. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.