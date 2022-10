Prima pagina Corriere dello Sport: “Scappanapoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 31 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della fuga del Napoli di Luciano Spalletti in testa alla classifica del campionato di Serie A . Il k.o. del Milan di Stefano Pioli , che perde 2-1 in casa del Torino , infatti, fa scivolare i rossoneri a -6 dagli azzurri.

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini , vittoriosa 0-2 sul campo dell' Empoli , ora è seconda in graduatoria con un punto di vantaggio sul Diavolo. Perde la Lazio di Maurizio Sarri , che, dopo l'iniziale vantaggio siglato da Mattia Zaccagni , cede per 1-3 allo stadio 'Olimpico' contro la sorprendente Salernitana . Furia biancoceleste contro l'arbitro del match, Gianluca Manganiello .

La Juventus perde per infortunio Weston McKennie e Samuel Iling: non un buon viatico per la partita contro il PSG, che può valere un 'ripescaggio' in Europa League per i bianconeri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).