Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, crisi al buio”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 31 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della crisi della Juventus, alla seconda battuta d'arresto consecutiva (dopo Sassuolo, ecco il Verona). Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, parla apertamente di vergogna per la sua squadra. Oggi il Napoli va a Salerno senza il bomber Victor Osimhen, mentre all'Olimpico match d'alta classifica tra Roma e Milan.