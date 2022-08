Prima pagina Corriere dello Sport: “Comanda Dybala”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando Paulo Dybala, attaccante della Roma, che ha segnato i suoi primi due gol in giallorosso ieri in occasione della vittoria per 3-0 sul Monza. Per la 'Joya', quota 100 reti in Serie A. Nella fila della squadra di José Mourinho debutto anche per il 'Gallo' Andrea Belotti.