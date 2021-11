Prima pagina Corriere dello Sport: “Potere al Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 30 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 30 novembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, primo, da solo, in testa alla classifica del campionato. Dopo 32 anni, per la prima volta, gli Azzurri sono in fuga Scudetto: ecco come il tecnico di Certaldo ha costruito il suo capolavoro.

In alto, sotto la testata, si tratta l'argomento di una Juventus 'sotto schiaffo' degli inquirenti per via dell'indagine su plusvalenze sospette e presunto falso in bilancio. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha spiegato come si uscirà dalla tempesta.

Chiusura, infine, con il Pallone d'Oro 2021 assegnato a Lionel Messi (attaccante PSG), sul quale in molti non sono d'accordo (l'avrebbero assegnato a Robert Lewandowski) ed al blitz di calciomercato dell'Inter in Argentina per Julián Álvarez del River Plate. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 30 novembre 2021