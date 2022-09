Prima pagina Corriere dello Sport, Ranieri: “Il mio amico Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre con un'intervista esclusiva a Claudio Ranieri, ex allenatore di Roma e Leicester tra le altre. Tanto spazio anche a Cristiano Ronaldo, criticato in Portogallo dopo le ultime prestazioni non al top: ma la sorella attacca i tifosi e lo difende.