Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, ha stravinto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 30 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Juventus-Chelsea di Champions League. Vittoria bianconera, 1-0, firmata da Federico Chiesa ed il tecnico Massimiliano Allegri, adesso, chiede una svolta anche in campionato. Successo, con lo stesso risultato, anche per l'Atalanta sullo Young Boys (gol di Matteo Pessina).