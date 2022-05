Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku spinge Dybala da Mou”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 30 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 30 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse di calciomercato di Inter e Roma, che si incrociano inevitabilmente per quanto concerne il reparto d'attacco. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, spinge per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea e lo stesso belga vuole tornare a Milano.

Domani primo summit con l'intermediario dell'operazione. Il prepotente ritorno nerazzurro su 'Big Rom' spalanca, di fatto, le porte della Capitale per Paulo Dybala. I giallorossi, pur di regalare l'attaccante argentino, svincolatosi dalla Juventus, al tecnico José Mourinho, sono pronti a privarsi di Nicolò Zaniolo in questa sessione estiva di trattative. Anche nel raduno della Nazionale Italiana, attesa da varie partite di Nations League, sono ben 14 i calciatori azzurri con la valigia in mano: vedremo di chi loro cambierà squadra in estate.

Mentre, a Madrid, Carlo Ancelotti è stato osannato per la vittoria della 14^ Champions League delle 'Merengues', a Pisa il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, al termine di un match tiratissimo (3-4 d.t.s.) ha conquistato la prima, storica promozione in Serie A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 30 maggio 2022