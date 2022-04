Prima pagina Corriere dello Sport: “La carica dei 300mila”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 30 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 30 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della carica dei 300mila. Si tratta, naturalmente, di tutti i tifosi che affolleranno le tribune degli stadi di Serie A in questa importantissima 35^ giornata di campionato con la capienza degli impianti sportivi al 100%.

Ci sarà sold out per Cagliari-Verona e Sampdoria-Genoa di oggi pomeriggio, ore 15:00 e ore 18:00, ma anche per Milan-Fiorentina di domani, ore 15:00. La svolta degli arabi (Diavolo in procinto di essere ceduto ad InvestCorp) infiamma il pubblico di 'San Siro': Zlatan Ibrahimović scalpita per la partita contro i viola. Ma ci sarà il tutto esaurito anche all'Allianz Stadium per Juventus-Venezia (ore 12:30) e allo stadio 'Olimpico' per Roma-Bologna (ore 20:45) sempre di domani.

Mentre Luciano Spalletti annuncia di voler restare a Napoli, per Udinese-Inter si registra il rientro tra i pali di Samir Handanović tra i nerazzurri e le parole di Gabriele Cioffi, tecnico friulano, che vorrebbe battere i nerazzurri. Nella Liga, infine, basterà un punto a Carlo Ancelotti in occasione di Real Madrid-Espanyol di oggi pomeriggio per riportare il titolo alla 'Casa Blanca' e per diventare un allenatore vincente in ognuno dei Top 5 campionati europei. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 30 aprile 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI