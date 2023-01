Prima pagina Corriere dello Sport: “Solo Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 30 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 30 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, sempre più in fuga solitaria verso lo Scudetto. Con i gol di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, infatti gli Azzurri hanno piegato (2-1) le resistenze della Roma di José Mourinho, in rete con Stephan El Shaarawy, portandosi a +13 sull'Inter seconda in classifica.

Dietro, in zona Champions League, è grande bagarre: piccolo passo in avanti per la Lazio, che non è però andata oltre l'1-1 interno contro la Fiorentina, mentre il Milan è stato umiliato a 'San Siro' dal Sassuolo (2-5). Anche la Juventus ha deluso, sconfitta 0-2 all'Allianz Stadium dal Monza.

Capitolo mercato: Milan Škriniar attende che Inter e PSG si mettano d'accordo per il suo trasferimento nella Capitale francese già in questi ultimi giorni di gennaio. Il Presidente nerazzurro Steven Zhang non ha preso bene le dichiarazioni del difensore ai media del suo Paese. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 30 gennaio 2023