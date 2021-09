Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, che rabbia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta (1-2) del Milan a 'San Siro' contro l'Atlético Madrid nella seconda giornata del Gruppo B di Champions League. 'Milan, che rabbia', titola il quotidiano romano, visto che i rossoneri di Stefano Pioli, in dieci dalla mezzora del primo tempo per l'espulsione di Franck Kessié capitolano al 97' per un calcio di rigore inesistente confermato dal V.A.R..