Prima pagina Corriere dello Sport: Milan e Bayern, i giorni di Sarri

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 febbraio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Inter-Atalanta, recupero della 21^ giornata di campionato terminato 4-0 ieri sera a 'San Siro' per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno 69 punti in classifica sui 78 disponibili come la Juventus nel 2014: la proiezione li vede superare i 100 punti alla fine della stagione.