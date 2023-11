Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ultimo Allegri”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 28 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'indiscrezione esclusiva su Massimiliano Allegri. Dall'anno prossimo, infatti, non dovrebbe sedere più sulla panchina della Juventus. Il tecnico livornese non sarebbe più a suo agio in bianconero e avrebbe maturato l'addio nell'estate 2024, pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Al suo posto potrebbe tornare Antonio Conte.