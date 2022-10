Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou con le unghie”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Roma in casa dell'HJK Helsinki nella 5^ partita del Girone C dell'Europa League. Vittoria per 1-2 dei giallorossi di José Mourinho in Finlandia grazie ad una rete di Tammy Abraham e ad un autogol. Ora nell'ultima partita del gruppo i capitolini dovranno battere allo stadio 'Olimpico' il Ludogorets per passare il turno.