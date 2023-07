Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, fai presto”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 28 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi, che pareggia 1-1 contro l'Al-Nassr (in gol Davide Frattesi), palesando in maniera lampante l'assenza di un bomber. Serve, secondo il quotidiano romano, l'affondo per Folarin Balogun dell'Arsenal.