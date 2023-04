Prima pagina Corriere dello Sport: “Godiamoci la festa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 28 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello spostamento di Napoli-Salernitana a domenica pomeriggio, ore 15:00, per motivi di ordine pubblico. Probabilmente lo Scudetto del Napoli arriverà in quella partita e, pertanto, si è deciso di farla giocare dopo Inter-Lazio.