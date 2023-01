Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Dzeko anticrisi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 28 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 28 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cremonese-Inter, uno degli anticipi della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Zini'. I nerazzurri di Simone Inzaghi, per ripartire dopo la sconfitta interna contro l'Empoli, schiereranno la coppia d'attacco composta da Edin Džeko e Lautaro Martínez. Ancora fuori, dunque, Romelu Lukaku.

Ieri, intanto, la Salernitana ha sbancato il 'Via del Mare' di Lecce, rilanciandosi sotto la guida tecnica di Davide Nicola. In alto, sotto la testata, il caso Nicolò Zaniolo. Il giocatore non vuole andare al Bournemouth, che pure aveva soddisfatto le richieste economiche dei giallorossi e offerto 5 milioni di euro netti a stagione all'attaccante.

Capitolini infuriati: possibili sanzioni per l'ex interista. Domani, allo stadio 'Olimpico', si giocherà Lazio-Fiorentina e i viola, in panchina, porteranno subito il nuovo acquisto Jošip Brekalo: l'ex Torino arriva a titolo definitivo dai tedeschi del Wolfsburg. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 28 gennaio 2023