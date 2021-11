Prima pagina Corriere dello Sport: “Ancelotti: ‘Cambiamo il calcio'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 27 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , che chiede di cambiare il calcio. Con meno partite, più qualità, ma stipendi più bassi.

In alto, sotto la testata, il commento ai sorteggi dei playoff per i Mondiali, con l'Italia che si troverà sulla sua strada, nel caso superasse l'ostacolo Macedonia del Nord, o Portogallo o Turchia. In ogni caso, gli Azzurri giocheranno in trasferta l'eventuale finale.