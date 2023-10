Prima pagina Corriere dello Sport: “Il mio calcio alla Spalletti”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Walter Mazzarri, allenatore di tante squadre in Serie A, pronto a tornare in panchina. Ha parlato dei suoi trascorsi con Napoli, Inter e Torino. Ammettendo di essere cambiato avendo fatto un 'corso di simpatia'. Si parla, poi, delle squadre italiane impegnate nella terza giornata dei gironi di Europa e Conference League.