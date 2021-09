Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli è Osilandia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Redazione

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 27 settembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Napoli di Luciano Spalletti che, grazie al 2-0 rifilato al Cagliari, ha conquistato 18 punti su 18, sesta vittoria nelle prime sei gare del campionato. Gli azzurri sono in testa alla classifica con pieno merito davanti al Milan.

Il derby della Capitale, Lazio-Roma, è invece terminato 3-2 per i biancocelesti di Maurizio Sarri: a segno anche l'ex della partita, Pedro, in una partita spettacolare sulla quale si è però lamentato il tecnico giallorosso José Mourinho. Per lui arbitro e VAR non all'altezza.

Quindi, spazio alla Juventus, che ha vinto, sì, contro la Sampdoria allo 'Stadium', ma che in vista di Chelsea (mercoledì sera in Champions League) e derby della prossima settimana ha perso per infortunio Paulo Dybala ed Álvaro Morata. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 27 settembre 2021