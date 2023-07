Prima pagina Corriere dello Sport: “Osimhen, la svolta”

La Roma di José Mourinho , impegnata in amichevole in Portogallo , non va oltre l' 1-1 contro lo Sporting Braga , ma le notizie positive sono due. Da un lato, il ritorno al gol di Stephan El Shaarawy . Il secondo, l'imminente rinnovo della stella dei giallorossi, Paulo Dybala .

Vince, invece, la Lazio per 2-0 contro gli sloveni dell' NK Bravo : in gol Ciro Immobile e Luis Alberto . Terminati gli screzi tra il club e il 'Mago', ora pronto a prolungare il suo contratto.

Amichevoli importanti in arrivo in questo precampionato, come quella tra Inter e Al-Nassr e quella tra Juventus e Milan. Sul fronte mercato, intanto, la F.I.G.C. cancella la Brexit: i calciatori britannici non sono più da considerare extracomunitari.