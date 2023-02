Prima pagina Corriere dello Sport: “Si spacca l’Inter”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 febbraio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 27 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che ieri pomeriggio ha perso 1-0 allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna contro i rossoblu di Thiago Motta. Rete di Riccardo Orsolini nel finale contro i nerazzurri, irriconoscibili. A fine partita lo sfogo di Lautaro Martínez: "Non si può giocare così".

Il Milan, battendo per 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' con l'autogol di Juan Musso e la rete di Junior Messias ha invece agganciato i cugini al secondo posto in classifica in Serie A. È tornato in campo, dopo 280 giorni di assenza, anche Zlatan Ibrahimović.

Il Napoli di Luciano Spalletti, così, guarda le milanesi dall'alto del suo primato in campionato e di un +18 che mai nessuno, prima d'ora, aveva potuto festeggiare. Stasera, allo stadio 'Olimpico', c'è Lazio-Sampdoria, con Maurizio Sarri pronto ad avvicinare le squadre in lotta per la Champions League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 27 febbraio 2023

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!