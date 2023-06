Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, la verità”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Questo, infatti, è il momento della verità in casa bianconera. Per il quotidiano romano, a metà settimana Adrien Rabiot firmerà il rinnovo di contratto con la 'Vecchia Signora'. Ma come cambieranno la struttura societaria e le scelte di mercato qualora, nel ruolo di direttore sportivo, arrivasse Cristiano Giuntoli dal Napoli?