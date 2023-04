Prima pagina Corriere dello Sport: “Incrocio finale”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera, alle ore 21:00, tra Inter e Juventus. Si parte dall'1-1 dell'Allianz Stadium: chi passerà, tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Massimiliano Allegri, giocherà il 24 maggio in finale allo stadio 'Olimpico'. Panchina, tra i padroni di casa, per Romelu Lukaku; non convocato nemmeno Dušan Vlahović.