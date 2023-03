Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou ti migliora”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, apre con l'intervista a Stankovic. "Mou ti migliora. José mi tirò fuori un 30 per cento che non pensavo di avere". In alto le qualificazioni a Euro24. A Malta Azzurri obbligati a vincere. Italia, Gnonto di nuovo. Willy dall'inizio insieme a Retegui. Mancio inserisce anche Romagnoli, Tonali, Politano e Cristante. A destra spazio alla Juventus. Il nado dei riscatti, da 150 milioni. In basso spazio agli altri sport. MotoGP. Bagnaia subito da padrone. Una festa amara per la Ducati: Bastianini cade e si rompe la scapola. Tennis, Miami. Berrettini va ko davanti a Melissa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).