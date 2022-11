Prima pagina Corriere dello Sport: “Signori, questo è samba”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 25 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlato della forza del Brasile e della fantastica doppietta di Richarlison che manda a casa la Serbia. In basso il quotidiano romano titola 'Ronaldo meglio 'e Pelé': il portoghese, con il rigore contro il Ghana, entra nella storia. A segno in cinque Mondiali diversi: nessuno come lui.