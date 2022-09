Prima pagina Corriere dello Sport: Napoli sbanca, Ronaldo scontro shock

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan , che però oggi non trova spazio sulla prima pagina del quotidiano sportivo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima, apre con il Napoli ed il suo reparto offensivo. Taglio alto per la sfida Lautaro Martinez-Dybala: gustoso anticipo di quello che vedremo a San Siro nel prossimo turno di campionato. Spazio anche per Ronaldo e la brutta ferita rimediata in campo nella serata di ieri. Anche sul Corriere non manca la significativa foto di Roger Federer e Rafael Nadal.