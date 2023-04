Prima pagina Corriere dello Sport: “Risveglio da campioni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 25 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 25 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della notte appena trascorsa a Napoli. Sebbene manchi ancora l'aritmetica certezza per la conquista dello Scudetto da parte della squadra di Luciano Spalletti, in città è già partita una festa attesa da ben 33 anni.

Accoglienza straordinaria agli azzurri all'aeroporto di Capodichino: 10mila tifosi giunti a celebrare l'imminente titolo dei partenopei. Per Corrado Ferlaino, ex, storico Presidente dei campani, "Diego Maradona, da lassù, è stato ancora una volta decisivo".

Spazio, poi, al commento di Atalanta-Roma, 'Monday Night' della 31^ giornata di Serie A. Successo orobico, 3-1, in una sfida che rilancia le ambizioni nerazzurre di qualificazione in Champions League e frena, al contrario, i giallorossi di José Mourinho. Infortuni per Diego Llorente e Paulo Dybala.

Dunque, è già tempo di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera a 'San Siro'. Romelu Lukaku, come noto, ci sarà. Ma non si placano le polemiche intorno alle ammonizioni 'da regolamento' per chi zittisce il pubblico in caso di insulti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

