Prima pagina Corriere dello Sport: “La coda del Diavolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 25 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 25 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio a Lazio-Milan , big match della 34^ giornata di Serie A . Vincono i rossoneri di Stefano Pioli , con il risultato di 1-2 , proprio nei minuti di recupero della partita grazie ad una rete di Sandro Tonali su assist di Zlatan Ibrahimović .

Con questi tre punti il Milan torna in vetta alla classifica, a quota 74 punti , a +2 sull' Inter . Che, però, mercoledì sera sarà impegnata a Bologna nella partita di recupero di campionato. La lotta Scudetto è più che mai accesa e vibrante. Incubo Napoli , invece, sul campo dell' Empoli . La squadra di Luciano Spalletti dilapida in pochissimi minuti di gioco un doppio vantaggio, perde 3-2 e si vede infliggere un ritiro punitivo permanente dal Presidente Aurelio De Laurentiis .

Titolo di Campione d'Italia sfumato e terzo posto a rischio, in caso di vittoria della Juventus, impegnata stasera in casa del Sassuolo. Mentre il quotidiano capitolino chiede una Roma più forte in vista della prossima stagione, non si perde di vista la lotta per restare nella massima serie. Sorridono Salernitana e Genoa, trema il Cagliari. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).