Prima pagina Corriere dello Sport: De Ketelaere è l’incubo di Pioli

Presentazione, poi, delle partite odierne in Serie A. In Juventus-Frosinone (ore 12:30) probabile maglia da titolare per Carlos Alcaraz. Quindi, in Cagliari-Napoli (ore 15:00) gli azzurri schiereranno in campo tutti i big. Poi, in Lecce-Inter (ore 18:00) i nerazzurri, che fanno turnover, puntano la 10^ vittoria nel 2024.