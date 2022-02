Prima pagina Corriere dello Sport: “Mal di coppe”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 25 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 25 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del 'mal di coppe' che affligge le squadre italiane. L' Europa League , infatti, perde la Lazio di Maurizio Sarri , eliminata dal Porto dopo il 2-2 dello stadio 'Olimpico' ed il Napoli di Luciano Spalletti , superato 2-4 al 'Diego Armando Maradona' da uno spettacolare Barcellona .

Bene, invece, l' Atalanta di Gian Piero Gasperini , che vince 3-0 in Grecia contro l' Olympiacos e si qualifica agli ottavi della competizione. Due gol per Ruslan Malinovskyi che, dopo la sua prima rete, ha chiesto con un messaggio sulla sua maglietta di fermare la guerra nel suo Paese, l' Ucraina .

Sotto la testata, a questo proposito, le parole di Roberto De Zerbi, tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk, bloccato in hotel come i suoi giocatori per i bombardamenti a Kiev ed in altre città della nazione. Intervista, poi, esclusiva con Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana e uno sguardo sugli impegni odierni di Milan e Inter in Serie A contro Udinese e Genoa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).