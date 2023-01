Prima pagina Corriere dello Sport: “Milano sparita. Zaniolo senza sconto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 25 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 25 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di come la città di Milano, calcisticamente parlando, si sia eclissata, Dopo la sconfitta dell'Inter, caduta 0-1 a 'San Siro' contro l'Empoli, ecco arrivare il pesante cappotto (4-0) del Milan di Stefano Pioli in casa della Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti, strepitosi, in rete con Sergej Milinković-Savić, Mattia Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson, rossoneri non pervenuti. Gode anche il Napoli di Luciano Spalletti, ora a +12 in classifica sul Diavolo e in fuga solitaria verso lo Scudetto.

Il Milan, intanto, prova a portarsi subito a casa Nicolò Zaniolo in questi ultimi giorni di calciomercato invernale: la Roma, però, non intende fare sconti. Lo cederà in prestito soltanto se avrà la certezza dell'obbligo di riscatto. L'Inter, invece, si è rassegnata a perdere Milan Škriniar a parametro zero: il difensore slovacco resterà fino a giugno, poi andrà al PSG.

In casa Juventus ha parlato John Elkann che, al di là della sentenza di penalizzazione contro i bianconeri, teme che in gioco ci sia il destino dell'intero campionato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023