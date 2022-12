Prima pagina Corriere dello Sport: “Bufera su A e B”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una possibile bufera pronta ad abbattersi sul calcio italiano nella seconda metà del mese di gennaio 2023. Chiesta la riapertura del procedimento contro la Juventus per la nota vicende delle plusvalenze gonfiate. Con il club bianconero rischiano anche Empoli, Sampdoria ed altri sei club tra Serie A e Serie B. Il rischio è che un eventuale illecito sportivo porti delle penalizzazioni, in termini di punti, già nella stagione in corso.