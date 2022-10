Prima pagina Corriere dello Sport: “Il regno di Napoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando l'ennesima vittoria del Napoli di Luciano Spalletti . La capolista del campionato passa anche allo stadio 'Olimpico' di Roma contro i giallorossi di José Mourinho nel posticipo domenicale dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023 .

Giusto spazio, però, sul quotidiano romano, anche per l'impresa della Lazio di Maurizio Sarri, capace di vincere 0-2 in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, pur senza Ciro Immobile, il suo cannoniere principe. Per i biancocelesti un gol per tempo, di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).