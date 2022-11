Prima pagina Corriere dello Sport: “Fango argentino”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 23 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 23 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di 'fango argentino' per commentare la sconfitta, 1-2, dell'Argentina di Lionel Messi contro l'Arabia Saudita. La 'Pulce' segna su rigore ma poi la 'Selección', alla quale vengono annullati tre gol, si fa rimontare e battere a sorpresa.

Festeggia, invece, la Francia degli 'italiani' Adrien Rabiot e Olivier Giroud. Gol e assist per lo juventino, doppietta per il centravanti del Milan, che, così, raggiunge Thierry Henry in vetta alla graduatoria dei top scorer di tutti i tempi della Nazionale francese con 51 reti.

Approfondimento, poi, su Timothy Weah, figlio di George, ex attaccante del Milan, andato a segno l'altro ieri con gli Stati Uniti d'America nella rassegna iridata. Chiosa su Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse lusitano ha risolto in via consensuale il suo contratto con il Manchester United. Ora è svincolato e può rappresentare una grandissima occasione per gennaio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 23 novembre 2022