Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri in”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il colpo della Juventus di Massimiliano Allegri, che vince in trasferta, 0-1, sul campo del Milan di Stefano Pioli e rilancia le proprie ambizioni in chiave Scudetto. A 'San Siro', con i rossoneri in 10 dal 40' per l'espulsione di Malick Thiaw, i bianconeri passano a metà del secondo tempo con un tiro dalla distanza di Manuel Locatelli deviato da Rade Krunić alle spalle di Antonio Mirante.