Prima pagina Corriere dello Sport: “Sa di Milan”

Capitolo mercato : non soltanto Marco Pellegrino in arrivo, ma anche Luka Jović dalla Fiorentina . Si complica l'arrivo di Gabri Veiga al Napoli . Gli azzurri, poi, potranno accogliere Jesper Lindstrøm soltanto qualora fosse ceduto Hirving Lozano .

Tra Atalanta e Roma tutto fatto per l'approdo di Duván Zapata in giallorosso, ma la parola, ora, passa all'attaccante colombiano. L'Inter ha in mano Benjamin Pavard del Bayern Monaco per 30 milioni di euro: al giocatore un contratto di cinque anni da 5 milioni di euro netti a stagione.