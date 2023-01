Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli padrone”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre parlando della Serie A: Napoli padrone. Spalletti passa a Salerno e allarga la forbice: Milan a -12, Inter a -13. Vittoria numero 16, chiusa l'andata a 50: sono numeri da scudetto. Fiorentina battuta e fischiata, il Verona torna a sperare. In alto: la Juve è sotto tiro teme reazioni Uefa. Stasera all'Allianz sfida l'Atalanta. Si chiude ancora con la Serie A. Giallorossi a la Spezia. Roma c'è El Sha a casa Zaniolo. Nico si allena, ma Mourinho lo lascia a Trigoria: non ha testa per poter giocare. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).