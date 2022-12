Prima pagina Corriere dello Sport: “Torna Zidane: Francia o Juve”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, fermo dalla fine della stagione 2020-2021. In Francia, infatti, dicono che nella prossima stagione allenerà o la Nazionale francese, nel caso in cui il Commissario Tecnico Didier Deschamps rassegnasse le dimissioni, o la Juventus, squadra in cui ha giocato per cinque stagioni (1996-2001).