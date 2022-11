Prima pagina Corriere dello Sport: “Fa malissimo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 21 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 21 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha ricordato come faccia malissimo che la Nazionale Italiana non partecipi ai Mondiali in Qatar. Rassegna iridata iniziata con il 2-0 dell'Ecuador contro i padroni di casa, timbrato da una doppietta di Enner Valencia.

Oggi il programma prevede Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda e USA-Galles. In campo anche due giocatori del Milan, ovvero Fodé Ballo-Touré e Sergiño Dest. Per l'Italia di Roberto Mancini, invece, è notte fonda: sconfitti per 0-2 in amichevole a Vienna dall'Austria, gli Azzurri sembrano non riuscire più a rialzarsi dopo la crisi post-Europei.

Spazio, poi, anche ai temi della Serie A, perché i fondi statunitensi vorrebbero comprare il Napoli da Aurelio De Laurentiis: la valutazione è di almeno un miliardo di euro. Noie, invece, in casa Roma: il terzino olandese Rick Karsdorp, che ha rotto con José Mourinho, non si è infatti ripresentato alla ripresa degli allenamenti. Multa in arrivo per lui. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 21 novembre 2022