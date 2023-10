Prima pagina Corriere dello Sport: “Fifa e arena”

Saranno Jens Cajuste e Giovanni Simeone a sostituire gli infortunati André-Frank Zambo Anguissa e Victor Osimhen. In Torino-Inter (ore 18:00) i nerazzurri dovranno stare attenti alla trappola per loro preparata dal tecnico granata, Ivan Jurić. Poi in Sassuolo-Lazio (ore 20:45) i biancocelesti di Maurizio Sarri si presenteranno con Valentín 'Taty' Castellanos titolare in attacco.

In alto, sotto la testata, si parla dei due anni di squalifica inflitti a Alejandro 'Papu' Gómez (Monza) per doping: ha giocato da positivo nel Siviglia e ai Mondiali in Qatar nel 2022 con l'Argentina. Presentazione, quindi, di Milan-Juventus, con il bianconero Timothy Weah che va a giocare a 'San Siro', nella casa che fu di suo padre.

All'estero, Pep Guardiola ha parlato di Roberto De Zerbi come suo successore sulla panchina del Manchester City. Con tutta probabilità, poi, Newcastle-Crystal Palace di oggi sarà l'ultima partita stagionale di Sandro Tonali: poi scatterà la squalifica per le scommesse sportive su piattaforme illegali.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 21 ottobre 2023

